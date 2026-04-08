Obertes les candidatures per als premis de la Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026

CÁMARA DE TERRASSA - Arxiu
BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Terrasa (Barcelona) ha obert el termini de presentació de les candidatures dels Premis Cambra 2026, que s'estendrà fins al pròxim 4 de maig, explica l'entitat cameral aquest dimecres en un comunicat.
Els guardons contemplen quatre categories, que són internacionalització, estratègia ESG, innovació en la transformació digital i millor iniciativa emprenedora, i es lliuraran en un acte el 16 de juliol a Rubí (Barcelona), dins el 140è aniversari de la constitució de la cambra.
Per optar als premis, ha recordat l'entitat, les empreses han de tenir la seva seu social o d'activitat en un dels 12 municipis de la demarcació de la Cambra de Terrassa: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.