Oberta la primera convocatòria de la llei de barris de Catalunya

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha obert aquest dilluns el termini de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria de la llei de barris, un termini que s'allargarà fins al 15 d'octubre, segons ha informat en un comunicat.
Així, la Generalitat compleix amb els terminis anunciats fa unes setmanes després d'aprovar la despesa plurianual de 200 milions d'euros necessari per poder tirar endavant la llei, que és un dels projectes estrella de l'executiu de Salvador Illa.
L'anomenat Pla de Barris i Viles de Catalunya vol reforçar la cohesió social i millorar la qualitat de vida dels municipis, especialment aquells que tenen una mitjana d'ingressos per sota de la mitjana catalana.
De fet, per poder optar a la convocatòria, els barris hauran de tenir una renda per càpita inferior a la mitjana de Catalunya, que va ser de 15.830 euros el 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
La presentació de sol·licituds s'ha de fer de manera telemàtica a través de la plataforma EACAT fent ús dels formularis i models disponibles.