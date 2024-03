Oberta la convocatòria per accedir a pisos de lloguer de protecció oficial a Reus (Tarragona)

TARRAGONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha obert la convocatòria per adjudicar 32 habitatges de lloguer de protecció oficial a Reus (Tarragona).

Segons el comunicat de la Generalitat d'aquest dijous, per accedir als pisos és imprescindible estar inscrit prèviament al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO).

El preu del lloguer oscil·la entre els 313 euros i els 363 euros i hi ha nou pisos reservats per a joves de fins a 35 anys i quatre reservats per a persones de més de 65 anys.