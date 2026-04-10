Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha obert la nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a les persones d'entre 36 i 64 anys, amb una dotació pressupostària més gran que l'anterior, d'acord amb les modificacions en els criteris d'accés i pressupost pactades amb els Comuns, informa aquest divendres en un comunicat.
Les sol·licituds es podran presentar des de la setmana vinent i fins al 30 d'abril, i en aquesta convocatòria s'ha incrementat el límit dels ingressos dels potencials beneficiaris fins als 36.279,32 euros anuals, o quatre vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.
Respecte al pressupost de la convocatòria, la dotació ha augmentat en 106 milions d'euros respecte a l'any anterior, la qual cosa permet ampliar la cobertura fins a les 40.000 unitats familiars en aquesta franja d'edat, que podran rebre, en funció dels ingressos, un màxim de 200 euros i un mínim de 50 euros per al pagament del lloguer.
A la ciutat de Barcelona i el seu àmbit metropolità, que inclou les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, el topall de l'ajut puja fins als 1.000 euros per habitatge i 450 euros per habitació, mentre que a la resta de Barcelona el màxim és de 750 euros i 350 euros per habitació.
A la demarcació de Girona, el límit es manté en 750 euros per habitatge i 400 euros per habitació; a Tarragona en 700 euros i 350 euros, i a Lleida i les Terres de l'Ebre el màxim de l'ajut serà de 600 euros per habitatge i 300 per habitació.