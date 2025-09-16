Oberta la convocatòria als VII Premis Franquícia de Catalunya

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha obert oficialment la convocatòria dels VII Premis Franquícia de Catalunya perquè empreses i professionals presentin les seves candidatures fins al 17 de novembre.
L'acte de lliurament se celebrarà l'11 de desembre a les 11 hores, a la seu del BBVA a Barcelona, segons ha informat aquest dimarts l'associació en un comunicat.
L'acte preveu reunir els principals actors del sector i el guardó tindrà categories que reconeixen la innovació, la responsabilitat social o el lideratge dins el sistema de franquícies.