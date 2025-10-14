Obert el termini per als II Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat obre aquest dimarts el termini per presentar les sol·licituds per participar en la II edició dels Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya 2025.
El termini finalitzarà el pròxim 19 de novembre, les mostres es recolliran entre el 20 i el 30 de novembre i els premis es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, informa la Conselleria aquest dimarts en un comunicat.
Els premis que s'atorguen són, entre altres categories, els d'olis d'oliva verge extra de grans productors, de petits productors, de producció ecològica, monovarietals, elaborats en projectes de recuperació de varietats autòctones i embalatge.