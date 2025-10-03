Obert el procés participatiu del Pla territorial del Penedès (Barcelona)

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha impulsat el Pla territorial sectorial agrari del Penedès (Barcelona), el segon que desenvolupa per complir la llei d'espais agraris del 2019, informa en un comunicat aquest divendres.
Es tracta d'un mecanisme per establir el Pla territorial sectorial agrari (PTSA) de Catalunya com a instrument d'ordenació en el qual es té en compte l'estimació de recursos disponibles, necessitats i dèficits territorialitzats del sector agrari.
El primer es va dur a terme al Priorat (Tarragona), el procés participatiu del qual va tenir lloc de l'11 de juny al 2 de juliol.
La llei d'espais agraris permet treballar amb els plans territorials sectorials agraris que defineixen àrees concretes del territori, com és el cas del Penedès, del qual s'està duent a terme un diagnòstic per determinar les prioritats d'actuació, definició d'estàndards i normes de distribució territorial.
Per això, aquest dijous es va constituir a Vilafranca del Penedès el grup motor del procés de participació del Pla territorial sectorial agrari del Penedès, impulsat per la Direcció General de Regadius i Espais Agraris del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.