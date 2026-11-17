MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El fabricant nord-americà de microprocessadors avançats Nvidia va aconseguir un benefici net de 65.287 milions de dòlars (uns 59.335 milions d'euros) en el seu tercer trimestre fiscal, comprès entre finals de juliol i finals d'octubre, la qual cosa suposa elevar els seus guanys en un 105% respecte a l'any anterior i superar els pronòstics dels analistes, en els seus primers comptes trimestrals amb Jensen Huang fora de la directiva després de saltar l'escàndol relacionat amb les seves infidelitats.
Els ingressos de la firma es van situar en 115.844 milions de dòlars (105.282 milions d'euros), un increment del 103% en comparació a fa dotze mesos.
Les accionis de Nvidia van tancar pràcticament planes en els 155,46 dòlars (-0,48%) aquest dimarts previ a la presentació de resultats, en una jornada marcada a més per l'anunci de declaració de Huang davant el Congrés dels Estats Units i davant la declaració d'intencions del recentment dimitit CEO sobre la seva voluntat de tornar al càrrec.
No obstant això, els títols de la companyia ha arribat a repuntar fins a un 3,5% al mercat 'after hours' una vegada desvetllats els comptes trimestrals que ha superat les previsions dels mercats.