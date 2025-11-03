Nvidia i Lenovo contribuiran al desenvolupament del bessó digital metropolità de Barcelona

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El gegant tecnològic nord-americà Nvidia i la companyia tecnològica xinesa Lenovo han arribat a un acord estratègic amb la start-up Aretian, que està desenvolupant el bessó digital metropolità de Barcelona, per treballar de manera conjunta en el projecte.
"Estem molt orgullosos", ha celebrat el fundador i conseller delegat d'Aretian, Ramon Gras, en un acte a la seu de Telefónica a Barcelona en què s'han explicat els avenços del projecte, impulsat per Barcelona Global i la Fundació Torras, després de presentar-se fa un any.
Gras ha detallat que és una col·laboració en la qual hem estat treballant des de principis d'any i que permetrà a la plataforma fer un gran "salt" qualitatiu.
Per la seva banda, el director d'espais intel·ligents i sector públic global de Nvidia, Jumbi Edulbehram, ha defensat que aquesta col·laboració ampliarà "els límits del que els bessons digitals són capaços de fer".
Pel responsable comercial tècnic de Lenovo, Miguel Terol, l'acord permet a l'empresa aportar el seu "granet de sorra" a aquest gran sistema operatiu, alhora que els ajuda a reforçar el seu vincle amb Barcelona.
OBJECTIUS DEL PROJECTE
El bessó digital metropolità té com a objectiu millorar la planificació urbana, el desenvolupament econòmic, la competitivitat i la sostenibilitat de les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona.
La plataforma interactiva, anomenada Barcelona Metropolitan Digital Twin, permet analitzar fins a 125 indicadors en cinc àmbits: desenvolupament urbà, economia i indústria, innovació i talent, mobilitat i logística, i qualitat de vida.
Entre les qüestions que ha analitzat en l'últim any, el projecte ha investigat on es podrien construir 475.000 habitatges a la regió metropolitana de Barcelona, a més del funcionament de les càmeres de seguretat de Badalona (Barcelona), entre altres qüestions.
BARCELONA, REFERENT INTERNACIONAL
El president de Barcelona Global, Ramon Agenjo, ha assegurat que aquesta eina permet a les administracions entendre millor les ciutats, la qual cosa repercuteix en que es puguin prendre decisions amb més "evidència, transparència i velocitat".
Pel director general de Telefónica, Chema Casa, el bessó digital és una "nova oportunitat" perquè Barcelona esdevingui un referent internacional de ciutat intel·ligent, on la tecnologia està al servei dels ciutadans per millorar la qualitat de vida.
En aquest sentit, el president de la Fundació Torras, Ignacio Torras, ha reivindicat que hi ha poques ciutats que ofereixen la qualitat de vida que ofereix Barcelona, que en part és gràcies als avenços tecnològics d'inicitatives com la del bessó digital.
El director general de la Fundació BIT Habitat, Michael Donaldson, ha subratllat la importància d'incloure la regió metropolitana de Barcelona en les anàlisis per entendre les dinàmiques de Barcelona.