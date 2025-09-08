Núria Solà, nova presidenta del Gremi de Restauració de Barcelona

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La propietària del restaurant Bodega Sepúlveda, Núria Solà, presidirà el Gremi de Restauració de Barcelona durant els pròxims 4 anys.
Segons ha informat aquest dilluns l'entitat en un comunicat, la de Solà ha estat l'única candidatura que s'ha presentat, per la qual cosa s'ha proclamat guanyadora del procés electoral de manera automàtica, segons els seus estatuts.
Amb el nomenament de Solà "culmina una operació per rejovenir el gremi" que va començar fa uns mesos, quan es va ampliar la junta directiva amb una nova generació de restauradors.