Núria Marín (PSC) i Teresa Pallarès (Junts), noves senadores de designació autonòmica

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la designació de l'alcaldessa de L'Hospitalet (Barcelona), Núria Marín (PSC), i de la regidora de Reus (Tarragona) Teresa Pallarès (Junts) com a noves senadores de designació autonòmica en el primer ple que se celebra després de les eleccions generals.

En una votació secreta, Marín ha rebut el suport de 96 diputats i 18 abstencions, i Pallarès el vot a favor de 97 diputats i 19 abstencions.

Les dues noves senadores substituiran Lorena González (PSC), recentment triada alcaldessa de Balaguer (Lleida), i a Assumpció Castellví (Junts), nova alcaldessa de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

Marín i Pallarès ja van rebre la llum verda de la Càmera catalana al seu nomenament en comissió aquest dimecres: PSC, ERC, Junts i comuns van dictaminar a favor de la seva elegibilitat, mentre que la CUP, Cs i PP es van abstenir i Vox va votar en contra.

ANY 2019

Al maig de 2019, el ple de designació de senadors autonòmics va aixecar polèmica després que la majoria independentista vetés com a senador del llavors diputat del PSC Miquel Iceta, a qui els socialistes volien nomenar president del Senat.

Tres anys després, una sentència del Tribunal Constitucional (TC) va donar la raó a l'ara ministre: va emparar a Iceta i va censurar que el Parlament hagués canviat el sistema de votació de papereta (on no és possible votar 'no') a electrònic per facilitar el seu veto.

"En optar pel sistema de votació electrònica i secreta s'opta per un sistema de votació que permet el vot contrari a la proposta formulada per l'únic grup parlamentari legitimat per fer-la", va afirmar el TC.