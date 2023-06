Núria Marín no seguirà en la Diputació de Barcelona i el PSC la proposa com senadora

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funcions de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no seguirà a l'ens supramunicipal i el PSC l'ha proposat com a senadora per designació autonòmica, un nomenament que haurà de ser ratificat pel ple del Parlament.

El PSC ha anunciat aquesta decisió en un comunicat aquest dijous, en el qual ha detallat que el primer secretari socialista, Salvador Illa, ha informat la Comissió Executiva que proposarà Marín com a senadora.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que Marín podrà compaginar el seu càrrec com a senadora (en el cas que el nomenament sigui ratificat) amb l'alcaldia de L'Hospitalet, però no amb el càrrec de diputada provincial.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)