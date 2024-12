Núñez (PP) acusa el Govern central de "pujar 81 vegades els impostos": "Som l'alternativa a aquest infern fiscal"

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, ha acusat el Govern de pujar "81 vegades" els impostos a tots els espanyols, mentre que el seu partit treballa per estalviar aquests diners, i ha afirmat que el PP és l'alternativa "a aquest infern fiscal".

"Som l'alternativa a aquest infern fiscal al que sotmet Pedro Sánchez tots els espanyols. Nosaltres, sense cessions i sense xantatges, només amb el deure de servir tots els espanyols. Mentre el govern de Sánchez puja 81 vegades els impostos a tots els espanyols, nosaltres treballem per estalviar aquests diners als espanyols perquè puguin tenir oportunitats al nostre país", ha afirmat Núñez aquest dissabte a Fuenlabrada en unes declaracions a la premsa.

Núñez ha assegurat que el 2025 tant el PSOE com el president del Govern central "l'única cosa" que faran serà treballar per mantenir-se en el poder i defensar-se de les causes judicials. En contraposició, el PP treballarà perquè Espanya sigui un país d'oportunitats que tingui "un govern lliure i net" i on els joves puguin quedar-se.

"Amb Pedro Sánchez la corrupció avança mentre el benestar dels espanyols retrocedeix", ha subratllat la dirigent popular a l'inici de la seva intervenció, en la qual ha fet balanç del govern en aquest any: "2024 va començar amb la corrupció, amb la llei d'amnistia que emparava aquesta corrupció i acaba amb la setmana fantàstica de la corrupció de Pedro Sánchez, del seu entorn, del seu govern i del seu cercle més pròxim".

La popular ha recordat que aquesta última setmana, amb les esmenes del PP, els espanyols" "podran estalviar 6.500 milions, un estalvi mitjà de 350 euros per família". També ha indicat que ha estat el PP qui "ha aconseguit frenar l'impost que el govern volia imposar a través de l'impost al diesel".

"Hem aconseguit també estalviar als espanyols la factura de la llum, els impostos que volia pujar Pedro Sánchez a través de l'impost de les elèctriques, assegurant també, via les nostres esmenes, estalvis i les inversions oportunes per mantenir ocupacions al nostre país. A més, hem aconseguit també l'exempció dels impostos a les ajudes que els ocupadors donen als seus treballadors afectats per la dana", ha destacat Núñez.

Finalment, ha condemnat l'atemptat terrorista perpetrat aquest divendres en un mercat nadalenc a Alemanya: "Vull traslladar en nom del Partit Popular el nostre condol als familiars de les víctimes, els nostres desitjos de ràpida recuperació als ferits i tot el nostre afecte al poble alemany".