Núñez Feijóo (PP) diu "no a la regularització massiva sense garanties" i apel·la al consens europeu

Ramón Comet - Europa Press
CALATAIUD (SARAGOSSA), 1 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest diumenge "no a la regularització massiva sense garanties" i ha apel·lat al consens de la UE en matèria de control de fronteres. Ha protagonitzat un mítin dinar a Calataiud (Saragossa) juntament amb el president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, candidat del PP a la reelecció.
"Europa té un pacte de migració i asil, està enfortint les seves fronteres, està consensuant les seves polítiques de migració i les seves polítiques de deportacions, i a Espanya s'està fent tot el contrari", de manera que "la imatge del Govern d'Espanya és demolidora a l'exterior".
Feijóo ha dit que "si un immigrant vol treballar a Espanya, ha de fer-ho amb contracte de treball; si ve a treballar, si ve a complir les nostres lleis, si ve sense cap tipus d'antecedent penal o antecedent policial, si ve a integrar-se en la nostra societat, llavors sí", però "si no ve a treballar, si no compleix les lleis, si té antecedents penals o policials i si no s'integra en la nostra societat, la resposta és no".
Precisament "això és el que està fent tota Europa" perquè "no és possible regularitzar a tots perquè necessitem una memòria econòmica" ja que "Espanya no és un sac sense fons", ha continuat, afegint que "és impossible acollir a tots els ciutadans del món".
Els populars "volem acollir-los, realment, quan vinguin a aportar, a comportar-se i a complir les lleis a les quals estem nosaltres, quan vengen de forma raonable, ordenada, legal i humana", ha manifestat Feijóo, emfatitzant que "no pot ser que la il·legalitat produeixi drets a Espanya, no pot ser que entrar irregularment a Espanya suposi un permís de residència al nostre país"
Això "no ho està fent ningú, cap primer ministre socialista, liberal o conservador d'Europa està fent aquesta política de descontrol".
ANTECEDENTS
El president del PP ha dit que, de cara a la regularització massiva anunciada pel Govern d'Espanya, es demana un certificat d'absència d'antecedents penals i policials "i si no ho certifica --el país d'origen--, doncs llavors ho signa la persona sol·licitant".
D'aquesta forma, "els antecedents policials, un a un, no es comprovaran" i "una persona que pugui tenir antecedents policials per robatoris o per furts, que encara no tingui un judici, i per tant no tingui un antecedent penal consolidat, aquesta persona pot entrar a Espanya i es pot quedar a viure a Espanya simplement amb emplenar una declaració personal".
Feijóo ha estat taxatiu en asseverar que "per obrir les portes de la nació fa falta algun requisit més que voler viure en la nació: Fa falta voler aixecar-la, voler millorar-la i voler respectar-la" i "si no es respecta a la nació, és evident que aquesta persona no pot viure legalment al nostre país".
S'ha referit a Podem, els líders del qual "han dit molt clarament que volen regularitzar a tots els immigrants irregulars perquè votin en els propers anys", una política que "no és humanitat, sinó electoralisme; no és ajudar a qui ho necessita, és intentar comprar votants en el futur".