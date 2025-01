Numintec tanca el 2024 amb una facturació de 17,7 milions, un 18% més

Preveu créixer un 30% i facturar 23 milions durant aquest any

BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El servei de telefonia en el núvol de Numintec ha tancat el 2024 amb una facturació de 17,7 milions d'euros, un 18% més que durant l'any passat, informa en un comunicat aquest dijous.

L'empresa atribueix el creixement a l'adquisició de la tecnològica Upbe, el llançament de nous serveis i la seva expansió a Àsia-Pacífic, i apunta a un creixement del 30% el 2025.

En concret, la regió Àsia-Pacífic representa el 15% de la facturació de la companyia, una xifra que pot arribar a abastar entre el 30 i el 35% durant aquest any.

El CEO de Numintec, Albino Campo, ha celebrat les dades: "L'evolució d'aquest any reflecteix el nostre compromís amb la innovació i l'excel·lència operativa".

"Hem integrat intel·ligència artificial (IA) per transformar l'experiència del client, llançat serveis clau com Service Management i enfortit la nostra presència en mercats estratègics", ha explicat.

OBJECTIUS PER AL 2025

Per al 2025, Numintec preveu facturar 23 milions i "consolidar la seva presència" a Europa i Llatinoamèrica i triplicar el seu pes a Àsia amb l'obertura d'una nova seu a Manila (Filipines).

La companyia apostarà per la implementació d'IA per "potenciar la tasca humana i optimitzar processos", per l'adaptació a marcs regulatoris com la llei d'atenció al client a Espanya i pel disseny de solucions per maximitzar resultats.