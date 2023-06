El número 2 de Vox a València: "La violència de gènere no existeix, la violència masclista no existeix"

VALÈNCIA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El número dos de la llista de Vox per València a les autonòmiques i portaveu adjunt a les Corts la passada legislatura, José María Llanos, ha afirmat que "la violència de gènere no existeix, la violència masclista no existeix" i ha defensat el concepte de "violència intrafamiliar".

Així s'ha pronunciat Llanos en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, en les quals ha considerat que la violència "intrafamiliar" suposa "que en les relacions afectives es pot generar violència, i la víctima, que moltes més vegades és una dona, com és cert, estarà més protegida amb penes més dures per part dels governs en què hi sigui Vox".

Llanos ha argumentat que la seva formació no creu "que les persones tinguin gènere, tenen sexe" i que "les víctimes són víctimes i els delinqüents són delinqüents, siguin homes, dones, dependents, gent gran o nens".

I ha dit: "Acabarem amb aquests tests, aquestes proves de gènere que estan obligant a fer als funcionaris i als treballadors també en algunes empreses".