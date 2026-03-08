El número 2 de Nuevas Generaciones del PP es dona de baixa com a afiliat i demana voar Vox

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de les Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, ha sol·licitat la baixa com a afiliat del partit i ha demanat el vot per a Vox.
Angrisano ho anuncia en un comunicat en què afirma: "El PP ha deixat de defensar els valors pels quals ens afiliem la majoria de nosaltres".
El fins ara número 2 de les NNGG ha dit que es va afiliar el 2012 al partit "per amor a Espanya, la seva identitat, la seva història, la seva llibertat" en un moment en què "tot estava sent qüestionat" per "el separatisme". "Jo era un de tants espanyols convençuts que el Partit Popular havia de protegir el millor del nostre país".
Però considera que "els partits no comencen a perdre quan deixen de guanyar eleccions, sinó quan deixen de saber què estan defensant". "I quan un projecte polític té més por de perdre vots que defensar el correcte, acaba perdent ambdues coses", ha argumentat.
Per això, ha demanat el vot pels de Santiago Abascal: "Perquè les meves idees segueixen fermes i els meus principis inamovibles". "Ha canviat el lloc des del qual poden defensar-se", ha afegit. D'aquesta manera, ha avançat que seguirà "en la mateixa batalla" on "Espanya es defensa sense complexos".