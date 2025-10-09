NTT DATA nomena Raquel Pont com a nova sòcia responsable de la Regió Mediterrani

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
L'empresa de serveis empresarials i tecnològics NTT DATA ha nomenat Raquel Pont com a nova responsable de la Regió Mediterrani des de principis d'aquest octubre, informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
Pont, que ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional a NTT DATA --liderant en els últims anys projectes de transformació tecnològica orientats a optimitzar els processos de grans empreses--, és llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i acumula més de 21 anys d'experiència en el camp de la consultoria tecnològica.
"És per a mi un orgull i una gran responsabilitat liderar un gran equip de professionals d'una companyia tecnològica com NTT DATA. Continuarem apostant per la innovació i el talent tecnològic per mantenir el creixement a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, les Balears i Aragó", ha afirmat Pont.