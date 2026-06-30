Novicuir invertirà 18 milions en una nova fàbrica a Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana Novicuir construirà una nova planta industrial per al sector de la pell a Santa Margarida de Montbui (Barcelona), que suposarà una inversió de 18 milions d'euros i suposarà la creació d'una vintena de llocs de feina.
Per al projecte, la companyia ha comptat amb el suport d'Acció, l'agència per al creixement empresarial de la Conselleria d'Empresa de la Generalitat, amb 300.000 euros de la línia d'ajuts d'alt impacte empresarial, informa la Conselleria aquest dimarts en un comunicat.
En l'acte de col·locació de la primera pedra celebrat aquest dimarts, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha valorat la col·laboració entre les administracions i el sector privat per "generar oportunitats a Catalunya".
Ha explicat que la inversió permetrà a la zona "reafirmar la seva condició de pol estratègic per al sector de la pell", amb una planta que, ha defensat, és un exemple d'economia circular i generadora d'ocupació de qualitat.
La futura fàbrica, de 12.000 metres quadrats, estarà especialitzada en la preparació i estabilització de la pell des de la recollida als escorxadors fins a la preparació per a les fases posteriors d'adobament, i vol millorar el control de qualitat i la traçabilitat de les pells i augmentar la sostenibilitat del procés.