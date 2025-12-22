Novares inverteix 2,2 milions en la planta de la Pobla de Claramunt (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'empresa Novares ha invertit 2,2 milions d'euros per modernitzar i ampliar la planta que té a la Pobla de Claramunt (Barcelona), en la qual duu a terme la fabricació de components plàstics per al sector de l'automoció.
Part d'aquesta inversió s'ha articulat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través d'Acció, l'agència per a la competitivitat de les empreses, mitjançant una línia d'ajuts de 225.000 euros destinats a "projectes d'alt impacte empresarial", ha explicat aquest dilluns el Govern en un comunicat.
A més d'incorporar noves tecnologies per automatitzar processos, millorar el control de qualitat i l'eficiència energètica, l'operació també permetrà a Novares "el manteniment i l'estabilització de la plantilla", formada per 305 persones, afegeix el comunicat.
"Consolidem la posició de Novares com a proveïdor tecnològic de referència en el sector de l'automoció a través de la millora de la qualitat del producte final i més sostenibilitat en els processos", explica el director de la planta Pere Masdeu.
Des que va obrir el 1997, la planta de la Pobla de Claramunt (Barcelona) és una de les dues fàbriques de l'empresa francesa a Espanya juntament amb una altra instal·lació a Toledo.