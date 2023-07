Nova York (EUA) acollirà la pròxima edició de Smart City Expo USA

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Nova York (EUA) serà la ciutat que acollirà l'edició 2023 de Smart City Expo USA, que se celebrarà entre el 4 i 5 d'octubre, ha explicat en un comunicat aquest dijous Fira de Barcelona.

La trobada està organitzada per Fira de Barcelona, amb la col·laboració de la Lliga Nacional de Ciutats i l'Associació d'Alcaldes Afroamericans (Sceusa), i tindrà lloc al centre de convencions Pier 36 de Nova York amb el lema 'El futur és aquí'.

Està previst que hi participin 100 ponents, 300 representants governamentals i 75 empreses per debatre "sobre com les ciutats intel·ligents poden contribuir al benestar dels seus ciutadans".

L'objectiu del saló és explorar les oportunitats de progrés econòmic que ofereix la transformació digital, analitzar les tendències més actuals i emergents en l'àmbit tecnològic, i també crear debats per crear urbs més connectades i equitatives.

El director de Negoci Internacional de Fira de Barcelona, Ricard Zapatero, ha celebrat que la ciutat "entri a formar part del grup de ciutats de tot el món que acullen Smart City Expo".