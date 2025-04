Nova York acollirà la quarta edició de Smart City Expo USA

Se celebra el 2 i 3 d'abril al Javits Center

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Nova York serà la ciutat que acollirà la quarta edició de Smart City Expo USA (SCEUSA), organitzat per Fira de Barcelona, i que se celebrarà entre aquest dimecres i dijous al Javits Center, informa la institució firal en un comunicat aquest dimarts.

L'objectiu de la trobada és "ajudar les ciutats nord-americanes a preparar-se per al futur" i tindrà com a lema 'Future Ready Cities' ('Ciutats preparades per al futur').

Està previst que el saló reuneixi 100 ponents, empreses i institucions i 3.000 visitants per abordar les estratègies i eines disponibles per afrontar els pròxims desafiaments.

En concret, s'ha preparat un programa de ponències estructurat en set eixos temàtics: Intel·ligència Artificial i Deep Tech; Energia neta i sostenible; Economia de dades i actius digitals; Infraestructura i seguretat; Mobilitat i transport; Legislació, Polítiques i Finances, i Esports i Desenvolupament econòmic.

A més a més, s'organitzarà una zona d'exposició en la qual empreses i institucions podran mostrar els seus últims projectes i solucions en matèria d'innovació urbana.