Una nova manifestació demana la dimissió de Mazón a l'any de la dana: "És moment de reivindicació i memòria"

Una nova manifestació multitudinària, la dotzena, recorre aquest dissabte a la tarda el centre de València per demanar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seva gestió de la dana del 29 d'octubre que va deixar 229 víctimes, al crit de "el president a Picassent", "Mazón culpable", "Mazón a presó" i "ni oblit ni perdó" i perquè és "un moment de reivindicació i memòria".
Quan és a punt de complir-se un any de la tragèdia, la marxa l'encapçalen diversos tractors i ha participat una muixeranga abans de sortir la pancarta de capçalera amb el lema de "Mazón dimissió". Per darrere, avança una altra amb la frase "I ara totes alcem la veu. Per qui ja no pot alçar-la" per, com ha assenyalat en declaracions als mitjans la presidenta de l'Associació Víctimes Mortals de la Dana 29O, Rosa Álvarez, "alçar la veu pels quals ja no poden alçar-la", la qual cosa per a les entitats de víctimes és "fonamental".
Els assistents exhibeixen cartells amb les frases "Mazón culpable, Feijóo miserable", "Visca València lliure de fang i d'eixos merdes" o "No teniu cor ni paraula", entre altres; també porten ninots de Mazón i la vicepresidenta Susana Cambrer amb les mans tacades de sang; mostren fotos de familiars morts amb els rètols de "Justícia" o "Estem aquí per vosaltres" i porten samarretes de "20:11 ni oblit ni perdó", en referència a l'hora en la qual va sonar l'ES-Alert el 29 d'octubre. En altres cartells es pot llegir: "la vostra incompetència acaba amb les nostres vinyes" o "Mazón ploraràs llàgrimes de fang".
"VERITAT PER TOTES LES VÍCTIMES"
La presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentat, en declaracions als mitjans a l'inici de la marxa, que un any després de la tragèdia "continuem sense saber què estava fent Carlos Mazón" en aquella tarda i segueixen "reclamant veritat per totes les víctimes" i "per les persones que aquell dia ho van passar malament".
"Necessitem saber aquesta veritat; necessitem justícia que arribarà per la jutgessa, però també necessitem aquesta justícia que sigui política i social. Per això estem aquí, per reclamar aquesta veritat, aquesta justícia i aquesta memòria per a les víctimes que encara no poden descansar en pau perquè encara no saben què va passar aquell dia", ha dit.
En aquesta línia, ha reclamat "responsabilitats polítiques i que marxi tot el Consell a casa perquè un any després no ens donen seguretat". "És el moment de la reivindicació; la memòria també és reivindicació i la reivindicació també és memòria", ha exposat.
Per la seva banda, Rosa Álvarez ha afirmat que aquests actes són "de reivindicació" i en els quals el poble "té l'ocasió de demostrar-nos tots els mesos el seu suport i també el rebuig al president de la Generalitat i al Consell". "No reconeixem ni legitimem a Mazón com a president de la Generalitat perquè el dia 29 no va estar on per càrrec li corresponia, per la qual cosa si estava absent aquest dia, ens sobra qualsevol dia i a cada moment".
"No només demanem la dimissió sinó també la presó", ha dit, i vol que compleixi "tants anys com vides ha segat". Per a Álvarez, a la causa hi ha "dos investigats i mig", en al·lusió al cap del Consell, al que acusen de no deixar-los iniciar el "dol" per les seves víctimes.
"Som familiars, com a mínim, d'una persona que ha mort per la seva negligència i per no estar en el seu lloc", ha lamentat. "No hi ha jurisprudència emocional per afrontar això, és molt complicat. Hauríem de fer tres hores i 49 minuts de silenci per complir un minut per cadascun d'ells", ha dit, i ha criticat que és "brutal que un any després estiguem en el mateix punt" que al 2024. "Hi ha molt dolor i molta ràbia que és el que es transforma en lluita", ha insistit.
Toñi García, que va perdre al seu marit Miguel, de 64 anys, i a la seva filla Sara, de 23, el dia de la dana, ha incidit que reivindiquen la dimissió de Mazón "per la seva negligència i incompetència en la seva gestió".
"Tota Europa i tota Espanya sap que és inacceptable i inassumible que un president de la Generalitat segueixi en el seu lloc de treball quan més del 80 del seu poble valencià no ho vol; vol la seva dimissió i l'hi està reclamant i ha hagut de sortir la ciutadania al carrer per reclamar-ho", ha dit, i ha criticat que "no ha estat a l'altura" perquè "mentre el seu poble s'ofegava, ell estava amb una alerta vermella menjant en un restaurant de luxe amb una periodista i va acudir al Cecopi tard". Al mateix temps, ha retret que l'alarma "va arribar tard i mal redactada".
La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals de la Comunitat Valenciana, junt amb les associacions de víctimes de la dana, els comitès locals d'emergència i reconstrucció (CLER) i l'Acord Social Valencià, ha començat a la plaça de Sant Agustín per recórrer els carrers Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, la Pau, plaça de la Reina, Brodadors i Micalet, i acabar a la plaça de la Virgen.