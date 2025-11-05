Una nova línia de bus connectarà entre setmana Teià i el Masnou (Barcelona) a partir de dilluns

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La nova línia d'autobús C-17 començarà a funcionar dilluns vinent 10 de novembre i connectarà de dilluns a divendres feiners els municipis de Teià i el Masnou (Barcelona), segons ha informat la Generalitat aquest dimecres en un comunicat.
Aquest servei, operat per Moventis, vol millorar la connectivitat en aquest entorn, ja que permet comunicar les dues poblacions de Teià i el Masnou per la seva banda alta i amb les estacions de Rodalies d'Ocata i el Masnou.
La nova línia modificarà l'horari dels busos C-15 i C-19 per ajustar la coordinació entre tots els serveis i, en concret, la línia C-15 també canviarà el seu recorregut per arribar a l'estació de Rodalies del Masnou.