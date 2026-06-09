Publicat 09/06/2026 15:55

Una nova incidència de trens interromp Rodalies fins a les 15.34 a Barcelona

Archivo - Trens de Rodalies a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

Una nova incidència ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies de Rodalies a Barcelona per una incidència que ha afectat els sistemes de regulació del trànsit, i que ja s'està recuperant "de manera progressiva", informa Adif via X.

Segons Adif, el personal tècnic treballa per solucionar la incidència, que ha notificat aquest dimarts a les 15.25, la segona del dia.

La primera incidència ja havia paralitzat la circulació de trens a les 12.25, i s'ha solucionat progressivament a partir de les 13.

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