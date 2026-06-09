Una nova incidència de trens interromp Rodalies fins a les 15.34 a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Una nova incidència ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies de Rodalies a Barcelona per una incidència que ha afectat els sistemes de regulació del trànsit, i que ja s'està recuperant "de manera progressiva", informa Adif via X.
Segons Adif, el personal tècnic treballa per solucionar la incidència, que ha notificat aquest dimarts a les 15.25, la segona del dia.
La primera incidència ja havia paralitzat la circulació de trens a les 12.25, i s'ha solucionat progressivament a partir de les 13.