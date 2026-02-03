Una nova incidència en el centre d'Adif de l'Estació de França torna a tallar tot Rodalies

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Una nova incidència en el centre de control de trànsit d'Adif a l'Estació de França de Barcelona ha obligat a tallar per segona vegada aquest dimarts tot el servei de Rodalies sobre les 8.08 hores, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Aquesta incidència és la segona que el centre de control de trànsit d'Adif en l'Estació de França pateix aquest dimarts, després que la primera --que ha obligat a tallar Rodalies entre les 7.10 i les 7.15 hores-- s'hagi solucionat.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, havia explicat aquest dimarts després del primer tall que s'ha aturat tot el servei "per seguretat".