Nova Esquerra Nacional retira les esmenes per limitar mandats a ERC

Asseguren que tenen el compromís de la direcció d'ERC de fer un debat específic en aquest mandat

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

Els integrants del col·lectiu Nova Esquerra Nacional, la candidatura que va estar liderada per Xavier Godàs per liderar ERC, han decidit retirar les esmenes a la ponència estratègica del 30è Congrés d'ERC per limitar els mandats de les presidències i les secretaries generals de la formació i per separar responsabilitats perquè els càrrecs orgànics no puguin assumir càrrecs públics.

En un comunicat aquest dimecres, expliquen que han pres aquesta decisió "davant el compromís de la direcció de celebrar un debat específic en aquest mandat per abordar aquests temes amb profunditat", per la qual cosa aquestes esmenes no arribaran vives al plenari del 30è Congrés d'ERC que se celebrarà aquest dissabte i diumenge a Martorell (Barcelona).

Nova Esquerra Nacional ha fet aquest pas "per evitar que un tema tan transcendent com el model de partit quedi esquitxat per debats personals", però han subratllat que no renunciaran a defensar aquests posicionaments, ja que consideren que són de qualitat democràtica i servirien per a l'enfortiment del partit.

En concret, havien proposat eliminar la paraula "ininterrompudament" de la ponència estratègica, amb la qual una persona que hagi estat al capdavant del partit 12 anys no ho podria tornar ser tot i que hagi estat en períodes discontinus, com seria el cas de l'actual president del partit, Oriol Junqueras.

ALTRES ESMENES

A més a més, els de Godàs han detallat que han incorporat al text de la ponència política i estratègica vuit de les esmenes que van presentar, que han estat acceptades "amb la literalitat de quan es van presentar", i 26 esmenes han estat transaccionades sense canviar el contingut essencial del text, segons ells.

En concret, han explicat que amb aquestes esmenes la direcció del partit ha assumit que "cal reforçar l'esquerra nacional i celebrar una conferència sobiranista en aquest sentit".

En el cas de la ponència estatutària, han incorporat literalment o transaccionat 14 esmenes.