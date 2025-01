Nova Esquerra Nacional no participarà en la redacció de les ponències del congrés d'ERC

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Nova Esquerra Nacional ha rebutjat formar part de les comissionis redactores de les ponències polítiques i organitzatives de la segona fase del congrés d'ERC, que se celebrarà el 15 i 16 de març.

En un comunicat aquest dimecres, la candidatura liderada per Xavier Godàs i Alba Camps ha criticat que la nova direcció d'ERC els hagi ofert incorporar "una sola persona" en cadascuna d'aquestes comissionis redactores.

Han lamentat que aquests grups ja estaven proposats per l'executiva del partit abans d'oferir-los de participar-hi, i estan formats per 16 persones per a la ponència 'Objectiu 2031', 14 per a la política i 11 en l'estatutària.

"Aquesta proposta s'allunya de la voluntat real de tenir en compte els posicionaments que van rebre l'aval del 42% de la militància", ha retret la candidatura, que també veu una manca de paritat en la composició d'aquests grups.

Els de Godàs han assenyalat que defensaran el seu posicionament polític i la seva estratègia a través d'esmenes a les ponències, amb l'objectiu d'"incidir en els textos" que es votaran en el congrés.