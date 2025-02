Nova Esquerra Nacional esmenarà la ponència d'ERC perquè els mandats no durin més de 12 anys

Proposaran regular els corrents de debat interns per constituir-se com a tal

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Els integrants d'ERC del col·lectiu Nova Esquerra Nacional, la candidatura que va estar liderada per Xavier Godàs, esmenaran la ponència estratègica del 30 Congrés d'ERC perquè els mandats de les presidències i les secretaries generals del partit no puguin durar més de 12 anys, ja sigui de manera continuada o amb interrupció.

Aquest és el cas de l'actual líder del partit, Oriol Junqueras, que va deixar el càrrec uns mesos abans de tornar a ser reelegit en la primera fase del congrés d'ERC, que culminarà amb el plenari del 15 i 16 de març, a Martorell (Barcelona).

Fonts del col·lectiu, liderat per Xavier Godàs i Alba Camps, han detallat que proposaran eliminar la paraula "ininterrompudament" de la ponència, per la qual cosa una persona que hagi estat al capdavant del partit 12 anys no podrà tornar ser-ho encara que hagin estat en períodes discontinus.

El text inicial també assegura que el període dels 12 anys queda suspès quan no s'hagi pogut desenvolupar plenament les funcions en la presidència o la secretaria general "com a conseqüència de la repressió política (presó, inhabilitació, exili o causes polítiques pendents de judici) i els efectes de la repressió sobre els seus drets polítics".

A més, i com ja van defensar durant la campanya electoral en la primera fase del congrés, aquest col·lectiu presentarà una esmena perquè qui ostenti la presidència o la secretària general d'ERC no pugui "ocupar càrrecs institucionals durant el seu mandat", quelcom que també es començaria a aplicar en el proper mandat i no en l'actual.

També proposaran regular la constitució de corrents de debat interns del partit, que podrien constituir-se si compten amb un 3% de suport del total de la militància; han expressat la seva voluntat de convertir-se en un corrent intern del partit, "amb voluntat constructiva, però expressant els seus posicionaments polítics".

PONÈNCIES DE "QUALITAT LIMITADA"

Les mateixes fonts consideren que les ponències política i estratègica d'ERC són de "qualitat limitada" i es deurien haver treballat millor, i han proposat esmenes com incloure el laïcisme del partit, que no apareix esmentada en el text original, així com la concreció sobre límits a acords amb l'extrema dreta i amb "cap força política que busqui acords" amb ella.

També defensen la col·laboració amb altres agents de l'esquerra sobiranista de l'Estat, principalment a País Basc i Galícia, i aposten per "generar les condicions per a una crisi de règim" amb l'objectiu de destronar a la monarquia --textualment--.

Els de Xavier Godàs també advoquen per la convocatòria d'una Conferència de les esquerres sobiranistes i independentistes a la tardor del 2025, amb l'objectiu d'"acordar una estratègia conjunta per a les eleccions municipals del 2027" i reconstruir aquest espai polític, que consideren que pot arribar a aconseguir fins a un milió de vots.