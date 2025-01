Nova Esquerra Nacional demana una estratègia sense "particularisme personal"

Godàs i Camps asseguren que participaran en les ponències de la segona fase del congrés d'ERC

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Els qui van ser candidats a president i secretària general d'ERC per Nova Esquerra Nacional en el congrés del partit que al desembre va atorgar la presidència a Oriol Junqueras, Xavier Godàs i Alba Camps, han instat la nova direcció del partit a establir una estratègia política "sense posar pel mig cap particularisme personal".

Ho han fet en un article del diari 'Ara' publicat aquest divendres recollit per Europa Press, en el qual han afirmat que tant Junqueras com la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, "s'han de centrar a enfortir l'organització i no concórrer en processos electorals".

Han assegurat que Nova Esquerra Nacional participarà en les ponències polítiques i estatutàries de la segona fase del congrés d'ERC, que se celebrarà el 15 i 16 de març, després de rebutjar dimecres la seva participació en les comissionis redactores.

"La nostra participació serà constant i productiva en totes les ponències que es produeixin, siguin a iniciativa dels equips ponents o bé a proposta de les veus militants", han dit.

INDEPENDÈNCIA

En aquest sentit, han afirmat que les causes finalistes d'ERC, "la independència nacional i l'emancipació social, requereixen una Esquerra autocentrada, fonamentada en una militància crítica distribuïda per tota la nació".

"Ser un partit de lluita i de govern que pretén superar el marc juridicopolític que ens encotilla socialment i nacionalment implica necessàriament situar l'organització a la primera línia de la intervenció política", han afegit.

REBUTGEN "FÓRMULES ACRÍTIQUES"

A més a més, han instat a impulsar la política estratègica del partit "assegurant la rearticulació de l'esquerra independentista" i han apuntat a la pèrdua de suports dels últims anys.

"Discrepem d'aquelles fórmules acrítiques que pretenen fer créixer el partit desdibuixant-lo de la seva identitat política en un afany d'agradar a tothom", han sostingut.

Així, s'han oposat a que ERC es desfaci del posicionament estatutari independentista i han instat a convocar una conferència catalana de les esquerres independentistes i sobiranistes per compartir "una estratègia general com a bloc nacional i de progrés per al conjunt dels Països Catalans".