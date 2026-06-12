Nova condemna a 8 mesos de presó per a Manuel Bustos per una peça separada del 'cas Mercuri'

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
La sentència el considera culpable de tràfic d'influències, malversació i prevaricació
BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustis ha estat condemnat a 8 mesos de presó en una sentència de conformitat després de reconèixer els fets en un judici oral el passat 24 d'abril, sobre una de les peces separades del 'cas Mercuri', la peça 31.
En concret, segons detalla la sentència, consultada per Europa Press aquest divendres, Bustos ha estat condemnat a 5 mesos de presó i una multa de 34.087 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències, i a 3 mesos i 1 dia de presó per un delicte de malversació de cabals públics.
A més, ha estat condemnat a una inhabilitació especial durant 12 mesos i 2 dies pel delicte de malversació i una altra de 10 mesos i 16 dies per un delicte de prevaricació administrativa.
Es tracta de la sentència sobre la investigació al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental per la contractació irregular de persones afins al seu partit, el PSC.
El germà de l'exalcalde, exconseller del Consell Comarcal i exprimer secretari de la Federació del Vallès Occidental del PSC, Paco Bustos, ha estat condemnat a 3 mesos i 1 dia de presó i a una inhabilitació especial de 9 mesos per malversació de cabals públics, i a una altra inhabilitació especial de 10 mesos i 16 dies per prevaricació.
Per la seva banda, l'exgerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental Francisco Fernández ha estat condemnat a 2 anys i 2 mesos de presó per un delicte de prevaricació administrativa.
ESCRIT D'OPOSICIÓ DE L'ACUSACIÓ PARTICULAR
La Plataforma 'Sabadell lliure de corrupció', que exerceix d'acusació popular en el cas, ha presentat un escrit d'oposició a la suspensió de les penes de presó dictades abans de l'aplicació dels atenuants per haver reconegut els fets.
En l'escrit, consultat per Europa Press, la plataforma assegura que és necessari "motivar degudament la proposta de suspensió, considerant per part del tribunal la gravetat dels delictes comesos, la transcendència social i la ineludible funció preventiva de les penes".
L'acusació particular assenyala la naturalesa dels delictes de tràfic d'influències, prevaricació i malversació "amb la finalitat de satisfer interessos exclusivament personals i partidistes".
Així mateix, al·lega que el fet d'haver abonat la quantitat de 10.770,42 euros en concepte de responsabilitat civil "pot reparar el dany econòmic, però, en cap cas, purga l'afectació institucional comesa".