El nou text de l'amnistia pretén blindar Puigdemont contra el "terrorisme de carrer"

MADRID, 7 març (EUROPA PRESS) -

El nou text de l'amnistia que té sobre la taula el Congrés dels Diputats pretén blindar l'expresident Carles Puigdemont contra el "terrorisme de carrer" que investiga el Tribunal Suprem en la causa pels aldarulls atribuïts a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

Les esmenes transaccionals que han pactat aquest dijous PSOE, Junts, ERC, EH Bilu, PNB i Sumar també pretenen emparar els investigats del cas Voloh que instrueix el jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, el jutge del qual insisteix que els contactes de l'independentisme amb Moscou estarien afavorits per Puigdemont i podrien constituir delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i la defensa nacional.

En concret, modifiquen la proposició de llei que el PSOE va presentar el 13 de novembre per esmenar el preàmbul anterior i els articles 1, que recull l'àmbit objectiu; el 2, que detalla les exclusions de la llei; i el 7, relatiu als efectes sobre indemnitzacions i restitucions.

La clau per a les causes Tsunami Democràtic i Voloh es troba en els canvis de l'article 2. Cal recordar que el dictamen que Junts va tombar el 30 de gener perdonava els delictes de terrorisme sempre que "de manera manifesta i amb intenció directa" no hagin causat "violacions greus de drets humans", citant expressament els articles 2 i 3 del Conveni Europeu, que recullen el dret a la vida i la prohibició de la tortura.

Aquest extrem es manté, però ara es retira la referència al terrorisme fixada pel Codi Penal espanyol i es queda exclusivament amb la versió de terrorisme recollida en la directiva europea del 2017, en què el llindar del delicte és més alt.