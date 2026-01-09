El nou servei de transport públic a demanda Clic.cat Baix Ter (Girona) s'estrena dilluns

GIRONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat engegarà dilluns vinent el nou sistema de transport públic a demanda Clic.cat Baix Ter (Girona), que millorarà la mobilitat de 31 nuclis de població repartits en 12 municipis, segons ha informat en un comunicat aquest divendres.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta iniciativa vol "garantir el dret a la mobilitat", especialment a zones amb alta dispersió demogràfica.
L'operativa serà gestionada per la concessionària Ampsa-Girona Bus, que oferirà tres rutes, i s'articularà al voltant del CAP de Torroella de Montgrí (Girona) com a punt central.
Els usuaris podran sol·licitar el servei a través de l'aplicació mòbil gratuïta NE-MI o per telèfon, amb una antelació d'entre 7 dies i 60 minuts abans de la recollida.
Amb aquesta iniciativa, la Generalitat preveu atendre 8.000 viatgers en el primer any, amb la fita d'arribar als 12.000 anuals a partir del 2027.