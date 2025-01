El nou responsable de Compliment d'ERC no va trobar uns documents de l'estructura B

Ha demanat explicacions al seu predecessor, que va ser destituït per falta de confiança de la nova direcció

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El nou responsable de Compliment d'ERC, Lluís Mombiela, no va trobar tres documents de la investigació interna sobre l'estructura B del partit i el cas dels cartells difamatoris contra els germans Pasqual i Ernest Maragall i l'Alzheimer en incorporar-se al càrrec.

En una roda de premsa aquest dilluns, la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha explicat que el nou responsable de Compliment ha demanat "explicacions" formalment al seu predecessor, Xavier Mombiela, amb qui no té cap parentiu malgrat tenir el mateix cognom i que va ser destituït per falta de confiança per part de la nova direcció del partit.

El nou responsable de compliment no va trobar aquests tres documents quan es va incorporar a treballar al seu nou lloc, i Alamany ha detallat que a la carpeta sí que hi va trobar 64 expedients tramitats el 2024.

SITUACIÓ "IRREGULAR"

"És evident que és una situació totalment irregular que no s'hauria d'haver produït", ha sostingut Alamany, que ha insistit que el responsable de Compliment actua de manera aliena i independent a la direcció del partit, per la qual cosa li correspon a ell solucionar-ho.

La número dos del partit ha assenyalat que quan Lluís Mombiela es va adonar que faltaven aquests documents, li ho va comunicar i ella ho va fer saber als membres de la permanent del partit i de la direcció.

Preguntada per si és partidària que hi hagi una auditoria externa per resoldre aquest tema, Alamany ha respost que la direcció del partit compta amb un assessorament legal, i ha reiterat que les decisions sobre el que s'ha de fer corresponen al responsable de Compliment: "A partir d'aquí veurem on som".

La portaveu republicana ha assegurat que no tenen cap hipòtesi sobre per què no han aparegut aquests tres documents, i s'ha mostrat convençuda que ho resoldran "tan aviat com sigui possible".

COMISSIÓ DE LA VERITAT

Alamany també ha sostingut que l'anomenada comissió de la veritat, que es va crear després de l'elecció de la nova direcció del partit per esclarir tot allò relatiu a l'estructura B i que culminarà la seva feina de recerca abans de la segona fase del Congrés d'ERC --el 15 i 16 de març--, "no inhibeix" la tasca dels òrgans de compliment i garanties del partit.

Preguntada per si li consta que Ernest Maragall hagi rebutjat declarar davant la comissió de la veritat, ha respost que ella no pot valorar qui va o no a aquesta comissió, ja que és un òrgan "totalment independent".