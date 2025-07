El nou Pla Estratègic del Sabadell preveu 6.300 milions per als accionistes fins al 2027

Estima superar els 1.600 milions de benefici el 2027

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha presentat aquest dijous el seu nou Pla Estratègic entre 2025 i 2027, que contempla una remuneració als accionistes de 6.300 milions fins al 2027, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

La nova estratègia preveu que el banc superi els 1.600 milions de benefici el 2027, ja sense TSB, a través d'incrementar l'activitat comercial a Espanya a un ritme superior al del mercat en la majoria dels segments de negoci.

Per aconseguir aquestes estimacions, el pla preveu elevar un 5% anual la cartera de crèdit, millorar el seu perfil de risc, augmentar els ingressos i mantenir una eficient gestió de costos.

El pla estima que l'entitat catalana elevi dos punts la seva rendibilitat Rote en el trienni, fins a aconseguir el 16% en 2027, i generar cada any de mitjana 175 punts bàsics de capital.

GONZÁLEZ-BUENO

El conseller delegat de l'entitat, César González-Bueno, ha explicat que el pla contempla un creixement "recurrent i sostenible" en els propers tres anys, i ha detallat que les estimacions de remuneració a l'accionista equivalen al 40% del seu valor actual en borsa.

"El banc accelerarà els seus processos i avançarà de forma prudent, sostenible i sana, amb creixements sostinguts en els volums de crèdit i en els recursos de clients, amb millores en la qualitat dels actius, amb major captació de nous clients i amb un augment moderat de la quota de mercat a Espanya", ha afegit.

El director financer, Sergio Palavecino, ha explicat que la nova estratègia "donarà continuïtat a la política de remuneració a l'accionista, que es mantindrà en nivells alts de forma recurrent", fins i tot després de la venda de TSB.

Ha afegit que l'estratègia permet accelerar el creixement els volums de negoci i tenir una evolució positiva en els ingressos, a més de tenir una cartera de crèdit "encara més sana i amb una composició diversificada".

DIVIDENDS SUPERIORS Al de 2024

L'entitat ha explicat que les previsions de dividends per aquest any i els dos propers són superiors als 20,44 cèntims bruts per acció pagats en 2024.

Ha detallat que la remuneració es realitzarà mitjançant dividends en efectiu i recompres d'accions, i que inclou a distribució del 60% dels beneficis assolits en el període, el repartiment de tot el capital que excedeixi del 13% i el dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros per la venda de TSB.

El banc preveu repartir amb càrrec a aquest any 1.300 milions entre efectiu i recompra d'accions, i ha assenyalat que el proper 29 d'agost abonarà el primer dividend ordinari a compte dels resultats de 2025, per un import en efectiu de 7 cèntims bruts per acció.

Tenint en compte aquesta xifra, es compromet al fet que el 2026 i 2027 la remuneració als accionistes superarà els 2.500 milions.

Paral·lelament, l'entitat dedicarà un total de 1.002 milions d'euros a programes de recompra d'accions, dels quals ha executat fins al moment un 85%.

MÉS CLIENTS

El nou Pla basa el seu creixement en un increment dels volums de negoci, per la qual cosa augmentarà el ritme de captació de clients en un 15%, que ha de ser del 30% en els captats per canals digitals.

Així mateix, calcula que a cartera de préstecs hipotecaris creixerà en el trienni a un ritme similar al del mercat, estimat en un 4% anual, mentre que en finançament a empreses i pimes avançarà de forma lleugerament superior al conjunt del sector, el ritme del qual d'increment esperat és igualment del 4% anual.

Les estimacions per al crèdit al consum són un creixement del 6% de mèdia anual, mentre que preveu increments anuals mitjans de l'entorn del 5% en estalvi i inversió, amb banca privada com a element tractor; superior al 15% en assegurances, gràcies a l'aliança amb Zurich, i aconseguir que el 25% dels negocis clients tinguin un TPV de Banc Sabadell el 2027, comparat amb el 20% del tancament de 2024.

En total, preveu un creixement anual superior al 5% en el llibre de crèdit sense tenir en compte TSB, una cartera sana i amb una composició diversificada amb un baix perfil de risc.

MARGE D'INTERESSOS

Banc Sabadell projecta un marge d'interessos de 3.900 milions d'euros en l'últim any del pla estratègic, i aconseguir una millora anual mitjana en els ingressos per comissions a l'entorn del 5%.

Així mateix, preveu "mantenir com a prioritat la disciplina" de contenció de despeses i la seva estimació és que pugin a un ritme del 3% anual.

D'altra banda, l'objectiu és que el cost de risc acabi 2027 en al voltant de 40 punts bàsics, després que la ràtio de morositat millori per sota del 2,5% i la ràtio de cobertura se situï per sobre del 65%.