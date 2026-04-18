El nou líder d'ERC a Barcelona afirma que es deixaran "la pell" perquè Alamany sigui alcaldessa

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El nou president de la Federació de Barcelona d'ERC, Ricard Farin, ha assegurat aquest dissabte que es deixaran "la pell" perquè la secretària general d'ERC i candidata a l'Alcaldia de la capital, Elisenda Alamany, sigui alcaldessa.
Ho ha dit durant el seu discurs en el Congrés Regional d'ERC a Barcelona, on ha estat proclamat president de després d'anunciar-se divendres que la candidatura de Farin 'Activem Barcelona' s'havia imposat en la votació amb el 60,1% dels vots de la militància, informa el partit en un comunicat.
"Hem de tornar a ser útils per a la ciutadania. Hem de garantir poder viure en una ciutat on no se'ns expulsi, amb habitatge digne i possibilitat d'iniciar el nostre projecte de vida allà on volem", ha defensat.
ELISENDA ALAMANY
Elisenda Alamany ha mostrat el seu suport a la nova direcció i s'ha mostrat convençuda que 2027 serà el "moment" d'ERC per garantir, diu, que Barcelona continuï sent Barcelona.
A més, ha remarcat el compromís del projecte d'ERC amb Barcelona i els 95 anys d'història de la formació: "La nostra Barcelona ha de tornar a fer de capital de Catalunya".