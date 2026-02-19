El nou Ebro s700 HEV amb etiqueta ECO estarà disponible l'1 de març

EBRO

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El nou model d'Ebro s700 HEV amb tecnologia híbrida autorecarregable i etiqueta ECO, que ja s'ha començat a produir a la seva planta de la Zona Franca de Barcelona, estarà disponible l'1 de març per un preu de 28.990 euros.

La seva comercialització compta amb l'obertura de la prevenda en l'acabat Luxury, disponible des de 30.990 euros, un preu promocional fins al 28 de febrer que després passarà a ser de 31.490 euros.

A partir de l'1 de març s'incorporarà a la gamma l'acabat Comfort, amb un preu de partida de 28.990 euros, i els primers lliuraments previstos per a la primavera.