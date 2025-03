El nou director operatiu de Rodalies passa a ser l'interlocutor de la companyia amb la Generalitat

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El nou director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, passa a ser l'interlocutor de la companyia amb la Generalitat en substitució de l'actual, Antonio Carmona, segons ha avançat el diari 'Ara' aquest divendres al matí.

Fonts pròximes de Rodalies han confirmat a Europa Press que la direcció operativa de la companyia anirà a càrrec de García Alemany mentre que Carmona assumirà un paper més institucional.

Renfe, per la seva banda, ha informat a Europa Press que l'arribada del nou director operatiu "per reforçar l'equip" de Rodalies es va anunciar fa dies, en concret el 18 de març, i que aquest nomenament no suposa cap destitució.