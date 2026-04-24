El nou Cupra Born VZ aconsegueix una autonomia de fins a 631 quilòmetres

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El nou Cupra Born VZ ha augmentat el rendiment del model, que compta amb una autonomia de fins a 631 quilòmetres i una potència de fins a 240 kW (326 cv), informa la marca en un comunicat aquest divendres.
El model ha estat redissenyat per "oferir un disseny nou i cridaner, interiors millorats i més tecnologia", i compta amb innovacions com la il·luminació Matrix Led.
El model ha estat dissenyat i desenvolupat a Barcelona i es fabricarà a la planta de Volkswagen a Zwickau (Alemanya), i està previst que la producció comenci al maig i arribi al mercat a l'estiu.