El notariat presenta una IA supervisada per millorar la qualitat i immediatesa de la informació

El Centre Tecnològic del Notariat de Sant Cugat (Barcelona) ha desenvolupat el projecte

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Les II Jornades Tecnològiques del Notariat, organitzades pel Consell General del Notariat (CGN), en col·laboració amb el Centre Tecnològic del Notariat de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i el Col·legi Notarial de València, han acollit en aquesta ciutat la presentació del projecte Atenea, basat en intel·ligència artificial (IA).

Es tracta d'una IA supervisada que permet "automatitzar el processament de les escriptures notarials i, per tant, guanyar en qualitat i en agilitat en la disponibilitat de la informació", informa el col·lectiu notarial en un comunicat aquest dijous.

Ara com ara, ja s'ha automatitzat l'extracció de les dades dels 7 tipus d'escriptures més freqüents, amb un encert mitjà del 96% i, per al juny d'aquest any, es preveu que el sistema aconsegueixi gestionar automàticament el processament de 26 tipus d'escriptures, la qual cosa suposarà el 70% del volum total de documents notarials.

La presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, encarregada d'inaugurar les jornades, ha subratllat que "el notariat està al capdavant i a l'avantguarda de la tecnologia i és un referent a nivell europeu i mundial", informen els organitzadors aquest dijous en un comunicat.

Ha assegurat que la IA "no és desconeguda per al notariat", perquè ja l'està utilitzant, i suposarà una eina de vital importància, en les seves paraules, per a l'acompliment de la seva funció.

8 MILIONS DE DOCUMENTS

La corporació notarial gestiona prop de 8 milions de documents cada any que contenen més de 1.500 milions de dades: es tracta de la segona base de dades més gran d'Espanya, l'Índex Únic Informatitzat Notarial, la informació de la qual, convenientment parametritzada i anonimitzada, el notariat comparteix amb més de 5.000 administracions i entitats de confiança.

"Aquesta informació és clau per a l'activitat diària dels notaris i fonamental per facilitar tràmits fiscals, cadastrals, i altres processos administratius que requereixen dades precises i actualitzats en temps real", expliquen.

Segons ha informat en les jornades el director d'Informació Notarial del Centre Tecnològic del Notariat (CTNotariat), David Ciria, la IA que estan implementant "es basa en un model segur, sense emmagatzematge d'informació i amb un estricte compliment de la llei de protecció de dades".

250 ASSISTENTS

Les jornades han comptat amb més de 250 assistents, tant presencials com per 'streaming', i la participació d'experts de primer nivell com el director del grup d'IA d'Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center, Ulises Cortés; el director general de l'Agència Espanyola per a la Supervisió de la IA, Ignasi Belda; el director general de Red.es, Jesús Herrero, o el vicepresident de la Comissió d'Intel·ligència Artificial i Big Data d'Ametic, Joseba Laka.

La clausura de les Jornades, celebrades al Saló de la Reina del Col·legi Notarial de València, va anar a càrrec del seu degà, José Carmelo Llopis, i de la primera tinent d'alcalde de la ciutat, María José Ferrer San Segundo.