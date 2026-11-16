El notari d'Isak Andic nega que l'empresari li plantegés desheretar el seu fill

El psiquiatre de Jonathan Andic assegura que no tenia alteracions ni de conducta ni de pensament
MARTORELL (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
El notari d'Isak Andic, el fundador de Mango mort el desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona), ha manifestat que l'empresari no li va fer mai una "consulta de possible desheretament" en relació amb el seu fill, Jonathan Andic, i que tampoc no es va plantejar aquesta possibilitat, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
Així ho ha explicat aquest dilluns davant la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona), Raquel Nieto, dins la causa en la qual investiga el fill de l'empresari, Jonathan Andic, per presumpte homicidi.
El notari ha assenyalat que des del 2015 Isak Andic feia un testament anual que sempre responia a la mateixa lògica: un "permanent reequilibri per mantenir l'equitat" en el repartiment de l'herència entre els seus 3 fills, de manera que si els havia fet alguna donació els hi restava en la modificació del següent testament.
Així ho va complir amb el seu fill Jonathan, segons les fonts consultades, que assenyalen que li va fer fins a dues donacions en vida, un import que després va restar de la seva part corresponent de l'herència.
Sobre la possible creació d'una fundació amb finalitats benèfiques, el notari ha assegurat que Isak Andic ja s'ho va plantejar el 2020, però que no es va arribar a constituir.
El notari ha declarat com a testimoni a petició de la defensa de Jonathan Andic, ja que estava al corrent dels testaments que atorgava anualment el fundador de Mango, la forma i manera en què es defensaven els seus continguts i els aspectes que periòdicament es modificaven, a més dels professionals que intervenien i facilitaven les dades patrimonials a tenir en compte.
PERSONAL I PSIQUIATRE
També ha declarat en qualitat de testimoni el cap de serveis i de personal de la família Andic des del 1983, que el 23 de desembre del 2024 ja va relatar davant els Mossos d'Esquadra que no li constava "cap detall rellevant en cap moment d'una mala relació" entre pare i fill.
En la declaració a comissaria va assegurar que en cap moment va presenciar "cap mena de violència física i/o verbal" de Jonathan Andic envers el seu pare o terceres persones.
Aquest dilluns ha ratificat la declaració i ha assenyalat que tots dos tenien la relació pròpia d'un pare i un fill, que era "bona", i que Isak Andic no va tenir mai guardaespatlles.
Finalment, ha declarat un psiquiatre que va atendre Jonathan Andic en 7 ocasions el 2021, que ha assenyalat que presentava un quadre diagnòstic amb dificultat moderada "sense alteració en la conducta ni en el pensament".