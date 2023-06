Norwegian i CCOO signen el seu primer conveni col·lectiu d'oficines a Espanya

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Norwegian i el sindicat CCOO han signat el primer conveni col·lectiu de l'empresa, la qual dona feina al personal administratiu i de gestió de Norwegian a Espanya, a la seu administrativa de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

El conveni té una vigència de tres anys i beneficia un total de 135 persones que treballen a l'oficina de Norwegian a Barcelona, han explicat les dues parts en sengles comunicats aquest divendres.

El 'chief people officer' de Norwegian, Guro Poulsen, ha assegurat que l'acord és important per crear "unes bases sòlides" en la relació entre l'empresa i la companyia.

El secretari general de la secció sindical a Norwegian de CCOO, Matteo Tuotto, ha apuntat que la signatura del conveni mostra "un canvi de tendència, crea estabilitat i demostra que des del diàleg i la generositat de les dues parts és possible transformar la relació laboral".

EL CONVENI

L'acord inclou una "preferència clara per la promoció interna en els processos de contractació"; redueix el nombre d'hores anuals treballades; eleva a 25 els dies de vacances i incrementa els dies dedicats per als permisos retribuïts i no retribuïts.

També reconeix reduccions de jornada especials als més grans de 55 anys i implementa una pujada salarial del 12% per al conjunt del període 2023-2025.