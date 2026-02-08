Normalitat i sense incidències ressenyables en l'obertura dels col·legis electorals a Aragó

FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha indicat que els col·legis electorals han obert amb total normalitat. "A dos quarts de deu tots i cadascun dels col·legis estaven oberts i les taules estaven ja legalment constituïdes". Aquesta ha estat la primera compareixença des del Centre de Dades, que s'ha habilitat en el Palau de Congressos de Saragossa.
El nombre de taules electorals ascendeix a 2.213 i el cens constituït a 991.892. A la província de Saragossa són 1.482 les taules amb un cens constituït de 725.472 electors; a la província d'Osca han estat 403 taules i un cens constituït de 165.991 electors. I, per útimo, a la província de Terol s'han constituït també les taules 328 amb un cens constituït de 100.429 electors.
Vaquero, que ha expressat el seu agraïment a totes la persones que participen en el procés i en el dispositiu electoral, ha ressaltat que la jornada s'ha iniciat amb "normalitat", amb alguna incidència, però "cap ressenyable en tant que hagi afectat a la normal constitució de les taules". Ha comentat que un representant de l'Administració ha sofert un esvaïment que ha fet que es retardés la constitució d'unes taules a Utebo (Saragossa) fins que ha arribat un substitut".
En la serra d'Albarrasí, es registrava aquest dissabte un trencament d'una torre de cobertura d'un operador telefònic i hi havia dos municipis, Toril i Masegoso, que estaven afectats. "S'han desplaçat a altres municipis o altres punts on estava aquesta cobertura i, per tant, s'han transmès amb total normalitat".
Així mateix, s'han plantejat algunes justificacions de presidents o vocals de les taules per no participar en el procés electoral i se'ls ha remès a la Junta Electoral per no participar en aquest procés.
EXERCIR EL DRET Al VOT
La vice-presidenta de l'Executiu autonòmic ha animat als aragonesos a participar en aquesta jornada. "Participar en la jornada electoral, exercir el dret al vot, serà també participar en la construcció del futur d'Aragó".
Mar Vaquero s'ha referit especialment als joves, "a gairebé 33.000 joves aragonesos i aragoneses que per primera vegada s'incorporen a aquesta jornada i excerciran aquest dret al vot".
Ha agregat que "anirem veient al llarg del dia la participació, que esperem que sigui el més nombrosa possible perquè això suposarà que una gran majoria d'aragonesos se sumeixi a construir i a participar en aquest futur d'Aragó".