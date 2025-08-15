Normalitat a l'Aeroport de Barcelona en la primera jornada de vaga del personal de terra

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
La situació a l'Aeroport de Barcelona ha estat de normalitat aquest divendres pel matí, en la primera jornada de vaga del personal de terra durant aquest pont d'agost.
Aquest divendres, l'aturada la convocaven els treballadors de l'empresa Azul Handling, filial de Ryanair.
Els vols de la companyia han sortit sense retards destacables i a la Terminal 2, des d'on opera Ryanair, no hi ha hagut grans cues ni aglomeracions en els mostradors, tots amb presència de treballadors.
La vaga, convocada per franges, contemplava una primera aturada de 5 a 9, que anirà seguida de noves aturades aquest divendres de 12 a 15 i de 21 a 0 hores.
Dissabte també començarà la vaga de la companyia Menzies, que presta serveis de terra a moltes altres aerolínies, com Fly Emirates, Easy jet i Wizz Air.
Les dues vagues les ha convocades el sindicat UGT per la falta de creació d'ocupació estable i de consolidació de la jornada per al personal fix i els "incompliments en matèria de drets laborals amb els quals Ryanair castiga a la plantilla", segons va criticar el sindicat aeri de FeSMC-UGT.