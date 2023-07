Norma Pujol (ERC): la "força negociadora" d'ERC ha permès els avanços al Congrés

Joan Queralt assegura que ERC demanarà "l'amnistia des del 2014" fins a l'actualitat



TARRAGONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Tarragona, Norma Pujol, ha assegurat que la "força negociadora" d'ERC ha permès aprovar grans avanços al Congrés aquesta legislatura, com la llei de l'audiovisual o la de llei de l'habitatge.

Ho ha dit aquest diumenge en un míting d'ERC a l'Ametlla de Mar (Tarragona) al costat del president del partit, Oriol Junqueras; el número 1 al Senat per Barcelona, Joan Queralt; i els números 1 i 2 al Senat per Tarragona, Jordi Gaseni i Laura Castel.

"Hem fet el que vam dir que faríem: estar al costat de la gent, millorar el seu dia a dia, mentre es va fent camí cap a la independència", ha defensat.

Ha advertit un auge de la dreta que posa en joc, ha dit, els drets fonamentals, davant el qual ha defensat que les comarques de les Terres de l'Ebre han de continuar sent un punt "antifeixista, com ho han estat sempre".

Joan Queralt ha remarcat que ERC ha de ser forta al Congrés després de les generals perquè demanarà "l'amnistia des del 2014 fins a" l'actualitat, i ha apel·lat a la mobilització.

Ha criticat la investidura de Jaume Collboni (PSC) com a alcalde de Barcelona: "No es pot tolerar que en uns despatxos, en aquest cas, La Moncloa i Gènova, hagin decidit qui és l'alcalde de Barcelona".

JORDI GASENI

Jordi Gaseni ha reafirmat el compromís d'ERC amb els pescadors i pagesos, "que han de veure com l'actual sistema d'ajuts pels fons europeus fa que es perdin recursos perquè l'Estat no sap o no vol saber" que la seva realitat és diferent, ha dit.

Ha reivindicat l'administració local com la més propera, més real i més directa i ha dit que aniran "a Madrid perquè allà, per desgràcia, encara es decideixen moltes coses, massa".

LAURA CASTEL

Per la seva banda, Laura Castel ha enaltit la capacitat d'ERC d'"incidir, d'influir i d'informar del que està passant" a Catalunya en el Consell d'Europa, amb informes sobre la monarquia o l'espionatge amb Pegasus.

"Hem anat a denunciar tota la repressió que hem anat patint, i sempre en el paraigua de la litigació estratègica", ha reivindicat Castel.