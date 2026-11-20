MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha afirmat que l'entrevista a l'expresident Carles Puigdemont ha estat una "estratègia comunicativa", amb afirmacions que ella comparteix, i amb la qual s'ha aconseguit "irrompre" en la campanya electoral.
Així ha valorat la candidata de Junts les paraules de Puigdemont en una entrevista a 'El Mundo' en la qual va afirmar que es va aprofitar de l'ambició del president del Govern central, Pedro Sánchez, per "derrotar Espanya" i el va qualificar com una "persona amoral".
En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Nogueras ha assenyalat que "tots els partits tenen la seva estratègia comunicativa" i ha subratllat que les declaracions de Puigdemont són les mateixes que Junts fa "molt temps" que defensen.
Així, ha recordat que el partit independentista ja va reclamar a Sánchez que valorés la 'via Starmer', en què l'ex-primer ministre britànic va dimitir i va deixar el càrrec a un altre líder laborista perquè l'executiu del PSOE no aconseguia aprovar lleis i va ser "incapaç" de complir els acords que van pactar amb Junts en la taula de negociació de Suïssa.
"Ens hem trobat al davant uns socialistes que menteixen molt, que no compleixen, i el trilerisme", ha dit Nogueras, que ha celebrat la repercussió de l'entrevista a Puigdemont amb la qual han aconseguit "irrompre en aquesta campanya electoral". "Òbviament hi ha hagut gent que s'ha molestat, però el contingut de l'entrevista és exactament el mateix que hem dit sempre", ha afegit.
RETREU QUE NO ES PARLÉS DE CATALUNYA EN EL CARA A CARA
Sobre el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez (PSOE), Nogueras ha retret que no parlessin de Catalunya. Per la candidata de Junts, el president del Govern central "no va defensar la seva gestió" i el líder del PP "no té projecte" i va oferir por i amenaces.
A parer seu, utilitzen Catalunya "com a arma per tirar-se els plats pel cap". "No hi ha projecte en cap àmbit. Fa molts anys que estan de campanya electoral i sento molts sermons, molts titulars, però poques propostes concretes", ha criticat, després de defensar que Junts ha aconseguit "arrencar" lleis en benefici de Catalunya.