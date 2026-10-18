Nogueras replica a Feijóo que Junts va registrar una llei antiocupes i que està "bloquejada"

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts al Congrés per Barcelona i portaveu del partit en l'anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha replicat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que Junts va registrar fa 3 anys una llei antiocupes en el Congrés que es va admetre a tràmit i "està bloquejada pels blocs espanyols".
Així s'ha expressat en un missatge a 'X' en resposta a les paraules de Feijóo aquest diumenge a Barcelona, on ha demanat a l'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lideri la ponència d'una llei contra l'ocupació.
"Quan tu vas, nosaltres tornem. Quan Espanya va, Catalunya ja torna.", ha apuntat Nogueras.