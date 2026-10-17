Nogueras reivindica el paper de Junts per frenar als "dos blocs espanyols"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts al Congrés i portaveu del partit en la Càmera durant l'anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha reivindicat el paper del seu partit que, diu, ha demostrat que és capaç de frenar als "dos blocs espanyols", que considera cada vegada més condicionats pels extrems.
Ho ha dit aquest dissabte en la seva intervenció en el Consell Nacional de Junts a La Garriga (Barcelona), en el qual ha estat proclamada oficialment com a candidata per Barcelona, on ha exposat que les properes eleccions generals decidiran "quina capacitat té Catalunya de defensar-se, de frenar als extrems, de fer que Madrid treballi per a Catalunya i no a l'inrevés".
"Avui el més revolucionari és ser el mig, és defensar la centralitat, és defensar el rigor i és defensar el treball ben fet", i ha insistit que les eleccions decidiran quin model s'imposarà en la properes dècades.
Nogueras ha advertit que aquesta centralitat requereix de caràcter, "aguantar la pressió i aguantar el xantatge", i ser capaços de dir la veritat.
Ha defensat que Junts és el "punt de trobada" per aquells que estan cansats dels extrems, i ha reivindicat que la gent mereix una classe política que compleixi amb els compromisos, assumeixi responsabilitats i treballi fort.
"MALES DECISIONS" QUE ES PRENEN A MADRID
Ha dit que Catalunya no ha de continuar assumint les "molt males decisions" que es prenen a Madrid i que la classe mitjana catalana no pot pagar-ho tot.
En aquest sentit, s'ha referit al rebuig de Junts als decrets d'habitatge presentats pel Govern central i ha sostingut que van apostar per la veritat enfront dels "dos irresponsables reials decrets que va presentar en el Consell de Ministres l'irresponsable Govern de Pedro Sánchez".
Nogueras ha assegurat que d'aprovar-se aquests decrets la situació hagués estat pitjor: "El nostre treball i la nostra responsabilitat és treballar perquè cada dia quan ens aixequem el nostre país sigui una mica millor i no una mica pitjor", ha assenyalat.
CRÍTIQUES Al GOVERN
A més, també ha criticat al Govern i al president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer de "florer" del PSOE i ser incapaços, diu, de defensar als ciutadans catalans.
"Davant de la incompareixença del Govern de la Generalitat hem estat la gent de Junts. Som nosaltres els que hem frenat la ruïna de l'esquerra espanyola i la reculada i el país en blanc i negre que defensa la dreta espanyola", ha expressat.
LLISTES Al CONGRÉS I Al SENAT
Junts ha aprovat per aclamació les llistes al Congrés i al Senat, amb Nogueras com a líder per Barcelona, Josep Maria Cruset com a número u per Tarragona, Marta Madrenas per Girona i Isidre Gavin per Lleida.
Respecte al Senat s'ha triat com a candidats per Barcelona a Josep Maria Vila d'Abadal, Anna Cols i Oriol Esquerre; Pep Andreu, Montserrat Vellvé i Felip Monclús per Tarragona; Joan Bagué, Júlia Barceló i Pau Taberner per Girona i Rosa Melines, Emili Gilabert i Judith Guim per Lleida.
Cruset ha assegurat que aquesta legislatura han estat tres anys molt complicats i s'ha mostrat convençut que Junts tindrà un gran resultat el 29N: "Els que ens volen en l'ostracisme, el 29 de novembre a la nit es portaran una sorpresa".
Per la seva banda, Gavin ha dit que estan "il·lusionats" i ha sostingut que seguiran defensant a les classes mitjanes i treballadores de Catalunya.
Madrenas també ha posat en valor el treball realitzat pel partit en l'anterior legislatura: "Sabeu que a Madrid ho passem una mica malament, té el seu preu defensar a Catalunya, però és que no defensar-la si que tindria un preu molt alt", ha remarcat.