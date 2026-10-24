Nogueras reivindica a Junts com a "únic partit d'obediència estrictament catalana"

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts al Congrés per Barcelona a les eleccions generals i portaveu del partit a la Càmera en l'anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha reivindicat al seu partit com l'"únic partit d'obediència estrictament catalana" que es presenta a aquests comicis.
En declaracions als mitjans aquest diumenge a Sant Celoni (Barcelona), on ha participat en una caminada contra el càncer, ha defensat que durant l'anterior legislatura Junts ha fet que es posi a Catalunya en el "centre de pràcticament totes les decisions que s'han pres a Madrid".
"Per a alguns partits la prioritat acaba sent obeir als partits espanyols, aliar-se amb partits espanyols, formar part de tot aquest so i tota aquesta polarització, deixar-se arrossegar pels extrems", ha dit preguntada per l'acte conjunt de precampanya que celebren aquest diumenge a Barcelona el cap de llista d'ERC per a les generals, Gabriel Rufián, i la candidata de Podem, Irene Montero.
Ha afegit que ERC "ha fet coalició amb un partit d'esquerres espanyol i, per tant, d'obediència a Espanya".
Així, Nogueras ha sostingut que "quanta més força i com més alta és la veu de Catalunya, Catalunya avança", per la qual cosa espera que a partir del dia 29 de novembre aquesta veu sigui més forta.
MEDICAMENTS PER AL CÀNCER
Sobre les polítiques dirigides al tractament del càncer, ha assenyalat que el Govern espanyol és un dels governs de la UE que "més dilata en el temps l'accessibilitat a certs medicaments" que, apunta, ja estan autoritzats.
Ha reivindicat que Junts ha "aconseguit que en alguns d'aquests tractaments l'accessibilitat sigui molt més curta, com per exemple en els tractaments de càncer de mama metastàsic".
"Quanta més força puguem tenir nosaltres, vam acabar forçant que el Govern espanyol faci coses que si no estem nosaltres no farien", per la qual cosa ha afirmat que l'objectiu després dels comicis és tenir força suficient per seguir pressionant i que tots els medicaments es facin accessibles.