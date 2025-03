Nogueras, sobre el rebuig de Podem al pacte PSOE-Junts: "Haurien de deixar de queixar-se per tot i fer propostes"

Insta la formació morada a llegir-se el pacte i es mostra convençuda que finalment votaran que 'sí'

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha retret a Podem que es "queixen per tot" i els ha reclamat que facin propostes, després que la formació morada hagi insistit en el seu rebuig a donar suport a l'acord subscrit entre socialistes i postconvergents per a la delegació de competències en migració a Catalunya.

"Crec que Podem en aquest cas ja hauria de deixar de queixar-se tant per tot i començar a fer propostes concretes", ha respost preguntada en una entrevista a 'Las mañanas' de RNE, recollida per Europa Press, sobre l'exigència de Podem que s'aprovi una iniciativa per regularitzar 700.000 migrants per asseure's a parlar de la cessió de competències a Catalunya.

Nogueras s'ha mostrat sorpresa pel fet que al Congrés es presentin iniciatives cada setmana que "no estan treballades, no tenen un context o no estan fetes amb un gran angular, amb perspectiva detallada, treballada, amb rigor, amb dades". En la seva opinió, és "imprescindible" que es presentin propostes "amb un mínim" de rigor, que és "el que es mereix la gent", tot i que no ha apuntat a ningú en concret.

Dit això, ha assegurat que Junts ho negocia "tot", però que la iniciativa legislativa popular (ILP) per regularitzar migrants i que demana Podem ja es va votar que 'no'. A més a més, s'ha mostrat convençuda que els de Ione Belarra votaran a favor que "Catalunya tingui més poder" per fer front "a un tema que preocupa molta gent", com la gestió de les oficines d'estrangeria.

"L'Oficina d'Estrangeria de l'Estat espanyol a Catalunya està absolutament saturada. Vol dir que hi ha expedients que estan aturats des de fa mesos i que alguns, per poder-los solucionar, s'envien a altres punts de l'Estat espanyol. És a dir, com pretenem que una cosa vagi bé i que el país funcioni quan l'expedient d'una persona que és a Catalunya es tramita i a Salamanca o a Burgos?", ha exemplificat.

"NO HI HA LLETRA PETITA"

La portaveu de Junts també ha carregat contra Podem per haver rebutjat "d'entrada" el seu pacte amb el PSOE, i ha insistit que és "imprescindible" que primer "es llegeixin la llei", i ha negat que hi hagi "lletra petita", perquè és "una simple delegació de competències".

Així, ha convidat els de Belarra a llegir-se els estatuts que va aprovar la formació independentista catalana en el seu últim congrés, en els quals es reflecteix "clarament" la política migratòria que Junts considera que s'ha d'aplicar a Catalunya.

"Veig que no coneixen Junts (...) Després de llegir la llei, després de llegir els estatuts i saber què és Junts, estic convençuda que no utilitzaran el mateix llenguatge ni faran les mateixes declaracions que estan fent ara", ha sentenciat.